الإمارات تعلق السفر إلى إندونيسيا وأفغانستان

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 11:32 صباحًا

علّقت “الهيئة العامة للطيران المدني” و”الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث” في الإمارات العربية المتحدة، دخول المسافرين القادمين من إندونيسيا وأفغانستان على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم غد الموافق 11 يوليو الجاري الساعة 11:59 باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

كما يشمل القرار بحسب “وكالة أنباء الإمارات” تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى البلدين على الرحلات.

وسيسمح بنقل الفئات المستثناة من إندونيسيا وأفغانستان إلى دولة الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات والبلدين ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات دولة الإمارات في هذه الدول وسفارات إندونيسيا وأفغانستان في الدولة.

كما تشمل الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافةً إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لكوفيد-19 خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.

وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار وفي اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code.