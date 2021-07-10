محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم السبت.



وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الخميس.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار 5.07.50 دينار.

أما سعر اليورو فسجل 5.87 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 6.95 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي مسجلا 1.83 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30 دينار .

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.05 دينار.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي 4.53 دينار للبيع و4.50 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.34 للبيع و5.32 للشراء

سجل الذهب عيار 18 نحو 213 دينارا، والذهب عيار 21 بلغ 248 دينارا.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 271 دينارًا، فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 283 دينارا.