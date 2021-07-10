شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجوال ليلي للسيطرة على تفش كورونا في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشدد تايلاند إجراءات احتواء فيروس كورونا، حيث فرضت حظرا على التجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص والسفر غير الضروري، إلى جانب حظر تجوال ليلي للسيطرة على تفش متفاقم لكوفيد.19-

وأفاد بيان نشر في الصحيفة الرسمية (رويال جازيت) اليوم السبت بأن القيود على الحركة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحا سوف تغطي منطقة بانكوك وأربعة أقاليم جنوبية تشهد أعلى الإصابات، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.