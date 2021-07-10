إسرائيل تحبط تهرب أسلحة من لبنان وحزب الله بدائرة الاتهام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، إنه تم ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر رصدتها استطلاعات جيش الدفاع في حقائب من لبنان.

وكتب ادرعي عبر حسابه على تويتر: "هرعت قوات من الجيش والشرطة إلى المكان وتمكنت من ضبط 43 قطعة سلاح تقدر قيمتها بنحو 2.7 ميليون شيقل جديد".

ونبه إلى تحقيقات يجريها الجيش الإسرائيلي في إمكانية تقديم حزب الله اللبناني مساندة لمحاولة التهريب، وهوية المتورطين فيها.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قصير لعملية التسلل وتهريب أشخاص هذه الأسلحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل متتابعة ما يجري على طول الحدود ومواجهة محاولات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود اللبنانية".

والأسبوع الماضي تم كشف النقاب عن تورط مسؤول في حزب الله شغل منصب مستشار أمني سابق لنصر الله (الأمين العام) في عمليات تهريب مخدرات وسلاح عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل، بحسب تقرير الجيش الإسرائيلي.

وقال: "المدعو الحاج خليل حرب متورط في عمليات تهريب أسلحة ومخدرات عبر الحدود اللبنانية ويبدو أنه متورط رئيس في عملية التهريب التي أحبطت مطلع الشهر الماضي".

وشهدت حدود البلدين في الماضي عمليات تهريب أسلحة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، استخدمت لأهداف إرهابية معادية جزء كان على علاقة بحزب الله، وفقا لما أكده الجيش الإسرائيلي.