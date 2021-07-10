شكرا لقرائتكم خبر عن 1828 إصابة جديدة بكورونا و 35 وفاة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم السبت تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 22 ألفا و555 حالات اليوم.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم أن المركز الوطني للقيادة والعمليات أعلن في أحدث إحصاء له تسجيل 1828 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 971 ألفا و304 حالات.

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضررا فيما يتعلق بحالات الوفاة والإصابات.