شكرا لقرائتكم خبر عن 18 قتيلًا في حادث مروري بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصالح الدرك الوطني بالجزائر اليوم السبت مقتل 18 شخصا وإصابة 11 آخرين في حادث مروروي شرقي البلاد.

وقالت مصالح الدرك الوطني ، في بيان صحفي اليوم، إن شاحنة ذات مقطورة اصطدمت ليلة أمس الجمعة بحافلة تقل ركابا على الطريق الرابط بين مدينة جيجل الساحلية 300 كم شرق العاصمة، ومدينة قسنطينة 370 كم شرقا .

وحسب شهود عيان، فقد السائق السيطرة على الشاحنة ليصطدم بالحافلة التي تحمل ثلاث عائلات كانوا في رحلة سياحية قادمين من ولاية جيجل المطلة على البحر.