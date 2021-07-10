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18 قتيلًا في حادث مروري بالجزائر

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الدمام - شريف احمد - كشفت مصالح الدرك الوطني بالجزائر اليوم السبت مقتل 18 شخصا وإصابة 11 آخرين في حادث مروروي شرقي البلاد.

وقالت مصالح الدرك الوطني ، في بيان صحفي اليوم، إن شاحنة ذات مقطورة اصطدمت ليلة أمس الجمعة بحافلة تقل ركابا على الطريق الرابط بين مدينة جيجل الساحلية 300 كم شرق العاصمة، ومدينة قسنطينة 370 كم شرقا .

وحسب شهود عيان، فقد السائق السيطرة على الشاحنة ليصطدم بالحافلة التي تحمل ثلاث عائلات كانوا في رحلة سياحية قادمين من ولاية جيجل المطلة على البحر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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