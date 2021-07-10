شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الإمارات تحظر دخول القادمين من أندونيسيا وأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الإماراتية عن تعليق دخول المسافرين القادمين من أندونيسيا وأفغانستان على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم غد الموافق 11 يوليو الجاري الساعة 11:59 باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى البلدين على الرحلات.

كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من أندونيسيا وأفغانستان إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات والبلدين ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات دولة الإمارات في هذه الدول وسفارات أندونيسيا وأفغانستان في الدولة.