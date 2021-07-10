الدّول العربيّة تتحرّك لمساعدة تونس في محنتها الصحيّة

10 يوليو , 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية يوم أمس الجمعة، استعدادها لتقديم الدعم لتونس في محنتها الصحية، عبر توفير اللقاحات والتجهيزات اللازمة ضمن بداية تحرك عربي لاحتواء الوضع الكارثي في هذا البلد.

«انهيار» المنظومة الصحية في تونس بسبب وباء كوفيد-19



وتعاني تونس من صعوبات كبيرة بسبب الاعداد القياسية للمصابين والوفيات يوميا جراء فيروس كورونا، ما ولد ضغطا كبيرا على المستشفيات العمومية ذات البنية التحتية المتداعية في معظمها، في ظل النقص الكبير في أسرة الانعاش والاكسيجين والتجهيزات.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، أول أمس الخميس إن قطاع الصحة العام في حالة "انهيار" قبل أن تصدر الوزارة الجمعة بيانا أعلنت فيه عن تماسك القطاع رغم الصعوبات الكبيرة.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، عن "استعداد المملكة لتمكين تونس من كل ما تحتاجه من لقاحات وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة كوفيد 19 في أسرع الأوقات"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وكانت قطر أرسلت يوم الجمعة مستشفى ميداني و100 جهاز اكسجين وتجهيزات

طبية أخرى، فيما تحدث وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد عن استعداد الجزائر لتوفير الامكانيات والوسائل اللازمة لدعم جهودها في مواجهة الجائحة بتعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في مكالمة هاتفية مع الرئيس سعيد، عن استعداد ليبيا لمد تونس بكل ما تحتاجه من معدات طبية لمواجهة جائحة كوفيد 19، كما كان للرئيس التونسي مكالمة أيضا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الوضع الوبائي في البلاد في معرض الحديث عن أزمة سد النهضة.

وكانت مصر أرسلت في وقت سابق طائرة عسكرية محملة بمعدات طبية كما بادرت

ألمانيا وفرنسا بإرسال معدات وتجهيزات طبية الى تونس فيما كشف السفير التركي بتونس في لقائه رئيس البرلمان راشد الغنوشي الجمعة عن ارسال تركيا لمساعدات خلال أيام.

وأفادت الرئاسة التونسية في بيان لها بأن "دفعة جديدة من التلاقيح واللوازم والتجهيزات الطبية ستصل قريبا الى تونس، علاوة على مبادرة عدة دول شقيقة وصديقة، بصفة تلقائية، بتوفير أشكال مختلفة من الدعم لشد أزر الشعب التونسي".

وأحصت وزارة الصحة التونسية 189 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة في أعلى

حصيلة يومية تشهدها تونس منذ ظهور الوباء على أراضيها.

وسجلت البلاد أعدادا قياسية من الاصابات اليومية على مدار الاسبوعين الأخيرين بلغت اقصاها نحو 10 آلاف يوم 6 تموز/يوليو الجاري فيما بلغت8605 اصابات في آخر 24 ساعة.

وتواجه حملة التطعيم نسقا متعثرا بسبب النقص في اللقاحات فمن بين 11 مليون نسمة جرى تطعيم أكثر من مليونين و81 ألف شخص بجرعة واحدة فقط فيما تلقى قرابة 615 الفا تحصينا كاملا من جرعتين .

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