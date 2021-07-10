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الامارات تمنع دخول الوافدين من دولتين الى اراضيها

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بغداد - ياسين صفوان - ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم السبت، أن الإمارات قررت تعليق دخول المسافرين القادمين من إندونيسيا وأفغانستان اعتبارًا من 11 يوليو/تموز، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هاتين الدولتين.
ويشمل القرار، المتعلق بمخاوف من فيروس ، تعليق دخول المسافرين الذين كانوا في هاتين الدولتين خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن الإمارات ستمنع مواطنيها من السفر إلى إندونيسيا وأفغانستان باستثناء البعثات الدبلوماسية وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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