انت الان تتابع خبر الامارات تمنع دخول الوافدين من دولتين الى اراضيها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم السبت، أن الإمارات قررت تعليق دخول المسافرين القادمين من إندونيسيا وأفغانستان اعتبارًا من 11 يوليو/تموز، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هاتين الدولتين.