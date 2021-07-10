'تيك توك' يطرح تقنية جديدة تحذف مقاطع العنف والعري بصورة آلية

وستعمل تلك التقنية، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، على إزالة أي مقاطع فيديو تنتهك سياساتها، بصورة آلية، لتصبح متوافقة مع السياسات والقوانين في الولايات المتحدة وكندا.

ومن المقرر أن تعمل تلك الخوارزميات بصورة مباشرة في الولايات المتحدة وكندا خلال الأسابيع المقبلة، لتبحث عن أي مقاطع فيديو تهدد سلامة القاصرين وتنشر محتوى مرتبط بالعنف أو العري والجنس والأنشطة غير القانونية.



وتأمل منصة تيك توك في تحسين مستويات دقة الخوارزميات، وعدم حذفها أي مقاطع فيديو لا يوجد فيها المحتوى غير القانوني، وأشارت إلى أنها ستسمح للمستخدمين بتقديم طلبات استئناف واعتراض على إزالة مقاطع الفيديو.

وستقوم تيك توك أيضا بتغيير كيفية إخطار المستخدمين، بعد اكتشافهم يخالفون القواعد، حيث ستتعقب المنصة الآن عدد الانتهاكات وخطورتها وتواترها، وسيرى المستخدمون تفاصيل حول تلك الموجودة في قسم تحديثات الحساب في علبة الوارد الخاصة بهم.

