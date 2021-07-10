مسؤول عماني: زيارة السلطان هيثم للسعودية تفتح آفاقا أرحب للتكامل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت سلطنة عُمان أن العلاقة مع السعودية كانت وما زالت تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء في معالجة القضايا.

جاء ذلك على لسان عضو مجلس الدولة في سلطنة عُمان علي العيسائي قبيل وصول السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة.



وقال العيسائي إن العلاقات بين الرياض ومسقط قائمة على التعاون البناء من أجل القضايا العربية والإسلامية والتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية منذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وامتدت إلى وقتنا الحاضر.

وأوضح أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة تعطي انطباعًا واضحًا عن قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين وثقلهما السياسي والاقتصادي.

وأشار إلى أن الزيارة ستفتح آفاقاً أرحب في التكامل الاقتصادي والاستثماري من خلال عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين وبين القطاع الخاص في البلدين والنظر في إقامة مشروعات تعود بالنفع عليهما.

ويتوجه سلطان عمان هيثم بن طارق إلى الرياض، الأحد، في أول زيارة خارجية منذ توليه الحكم في 11 يناير/كانون الثاني 2020.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرة إلى أنها ستستمر يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري.

ويُعدّ اللقاء المرتقب بين العاهل السعودي وسلطان عمان هو الثاني بين الزعيمين بعد لقائهما الأول في يناير/كانون الثاني 2020 بمسقط عندما قام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأداء واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

وتعيد الزيارة المقررة، إلى الذاكرة أول زيارة خارجية لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد بعد توليه الحكم إلى الرياض في 11 ديسمبر/كانون الأول 1971، تلبية لدعوة تلقاها من الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود آنذاك.