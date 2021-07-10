سيارة مفخخة في مقديشو.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_السعودية نيوز

نجا قائد شرطة مقديشو، العقيد فرحان قرولى، السبت، من محاولة اغتيال بعد استهداف سيارة مفخخة موكبه وسط مقديشو.



وبحسب إعلام رسمي، وقع الهجوم الإرهابي في مديرية هدن في مقديشو، لكن قرولي نجا من هذه المحاولة.

لكن لا يعرف على وجه الدقة ما إذا كان الهجوم أوقع أضرار بشرية بين فريق تأمين قائد شرطة مقديشو أو المدنيين في الموقع.

وأظهرت صور من موقع الهجوم، حالة من الهلع بين المدنيين، وتناثر بقايا السيارة المفخخة في كل مكان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن الإذاعة الرسمية اتهمت حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة، بالوقوف وراءه.

ولم تعلق السلطات الأمنية الصومالية على الهجوم حتى الساعة.

وعادة ما تستهدف حركة الشباب المسؤولين الصوماليين والأهداف المدنية بهجمات إرهابية ومحاولات اغتيالات.