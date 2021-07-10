شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات فى "النهضة التونسية".. تقرير يكشف الأزمات فى الحركة الإخوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد حركة النهضة الإخوانية في تونس، حالة من الاضطرابات العديدة وباتت في خسارة كبيرة نتيجة لما بدر منها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن راشد الغنوشي رئيس الحركة، جعل حزبه ملكا له وأحاط نفسه بالأقارب ومن بينهم صهره، وهو ما جعل هناك حالة التفكك الداخلي في الحركة الاخوانية التي أثر عليها، ويأتي ذلك في ظل أزماتها المستمرة مع المعارضين لها في الشارع التونسي الذي يرفض اي تواجد للحركة الاخوانية.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت أن حركة النهضة التونسية تشهد حالة أزمات ونكسة جديدة لرئيسها راشد الغنوشى بعد فشله في تمرير المكتب التنفيذي الذي اقترحه للحركة وتصاعد الأصوات الرافضة لنزعته لاحتكار كل السلطات داخل الحزب، وهو ما كشف عن تدهور الأوضاع داخل الحركة الإخوانية في تونس .