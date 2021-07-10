شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش مشروع قانون "البرك والمستنقعات" وأزمة نقل الورش بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها غدا الأحد، طلبي إحاطة بشأن نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، نتيجة مخالفة هيئة الأوقاف المصرية بروتوكول التعاون الموقع بينها وبين المحافظة بغرض إنشاء مدينة صناعية لنقل الورش خارج المدينة، وذلك بإجراء مزاد علني على الورش، مما أدى إلى ارتفاع سعر الورشة إلى ما يقرب من (900 ألف جنيه) بينما كان السعر التقديرى من (100 ألف جنيه حتی 300 ألف جنيه) بالرغم من قيام المحافظة بتخصيص قطعة الأرض لصالح الهيئة بسعر 5 جنيهات للمتر المربع.

وتجتمع لجنة الإدارة المحلية يوم الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تهالك طريق المروحة قرية سيدي عقبة، ومركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتقاعس وزارة الموارد المائية والرى عن تنفيذ أعمال التكاسي وحماية الجسور، وتطوير المجرى المائي الذي يمر بجوار هذا الطريق.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن عدم تثبيت العاملين المؤقتين المتعاقدين على مشروعات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالرغم من صدور قرار وزير المالية خلال شهر أغسطس 2017، لنقلهم على بند 3/2 أجور موسمين.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تغطية مصرف بلبيس (رشاح بلبيس) بمحافظة الشرقية، بمسافة تقدر بحوالي (1300 متر) نظرا لما يمثله من ضرر على البيئة والصحة والعامة للمواطنين.

كما تنظر اللجنة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1979 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحضر.