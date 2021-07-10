إصابة شاب بطلق ناري على يد صديقه في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب شاب بطلق ناري في الساق، بطريق الخطأ على يد صديقه، أثناء العبث بسلاح ناري في سوهاج، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "حسام. ا" 20 عامًا عامل ويقيم بمحافظة قنا، مصابًا بطلق ناري بالساق اليسرى فتحة دخول.

وأفاد المصاب أنه أثناء تواجده بمنزل صديقه "أحمد. م" 21 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية، وحال عبثه بسلاح ناري "ملك الأخير" خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ ما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم "فرد روسي محلي الصنع"، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.