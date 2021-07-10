انتشال جثمان غريق شاطئ الفنار في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

نجحت قوات الإنقاذ النهري، صباح اليوم السبت، في انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ الفنار بحي أول المنتزه شرق الإسكندرية.

كان قسم شرطة أول المنتزه تلقى بلاغًا، أمس الجمعة بغرق شاب بشاطئ الفنار، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص غرق محمد عاطف حسن العروج، 20 عامًا، من محافظة القليوبية، أثناء نزول البحر بالشاطئ المشار إليه صحبة عدد من أصدقائه إلا أن الأمواج جرفته.

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق الإنقاذ النهري وانتشال جثة الشاب اليوم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وباشرت النيابة العامة التحقيق.