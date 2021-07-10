2110 شكاوى.. وزير التنمية المحلية يتابع جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حريصة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وفي مقدمتها مبادرة "صوتك مسموع" التي تقوم بدور كبير في تلقي ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة.

وأوضح شعراوي أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة في شهر أكتوبر ٢٠١٨؛ للتواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة حل شكاوى المواطنين بكل المحافظات والعمل على حل المشكلات التي يعانونها وتطوير منظومة الشكاوى؛ لضمان سرعة الاستجابة.

وكشف وزير التنمية المحلية عن نتائج مبادرة صوتك مسموع خلال شهر يونيو الماضي؛ حيث تلقت المبادرة أكثر من 11 ألف رسالة منها 2110 شكاوى، تم الرد منها على 1680 شكوى بنسبة تجاوزت 79٪، وجارى حل 430 شكوى.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لحل شكاوى المواطنين وإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكتروني أو صفحة "فيسبوك"؛ للتيسير على المواطنين في إرسال شكواهم وحلها، مشيراً إلى أن عدد متابعي الصفحة بلغ 59 ألفًا، وتجاوزت مشاهدات الصفحة 146 ألفًا.

وأوضح شعراوي أن المبادرة منذ انطلاقها وحتى يونيو الماضي تلقت أكثر من 345 ألفًا و524 رسالة؛ منها 65 ألفًا و424 شكوى تم حل63 ألفًا و133 شكوى بنسبة 96,5٪، وجار حل 2291 شكوى، لافتاً إلى أن المبادرة تعمل على ٥ محاور؛ هي القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.

وقال وزير التنمية المحلية إن مبادرة "صوتك مسموع" جاءت لتلبية مطالب المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وأن الوزارة تعمل بشكل يومي وعلى مدار الساعة لإزالة جميع العقبات التي تواجه المواطن في جميع قطاعات المحليات.

وأضاف شعراوي أن المبادرة تنوعت الشكاوى بها ما بين شكاوى للقمامة، والتي بلغ عددها في شهر يونيو الماضي 1235 شكوى، والإشغالات 727 شكوى، ومخالفات البناء 88 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 52 شكوى، والفساد 6 شكاوى، إضافة إلى شكوتَين خاصتَين بمبادرة حياة كريمة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي في خطة عمل قيادات الإدارة المحلية هو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم بكل المحافظات.

وأشار شعراوي إلى أن خدمة الواتس آب تلقت 8610 رسالة تضمنت 1810 شكوى تم حل أكثر من 80% منها، وجار حل الباقي، وتلقى البريد الإلكتروني 82 شكوى؛ منها 19 شكوى وجار حل باقي الشكاوى، بينما تلقى الخط الساخن 312 اتصالاً تضمنت اقتراحات واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التي تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ومواعيد غلق المحلات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة، وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمسة بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" www.facebook.com/sotakmasmwo)) والبريد الإلكتروني [email protected]؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.​