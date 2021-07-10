نقابة المعلمين بملوي تجهز خطوط أتوبيسات لنقل المراقبين والملاحظين إلى لجان الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

توفر النقابة الفرعية للمعلمين بملوي برئاسة حمادة النقيب خطوط أتوبيس لنقل المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة من استراحاتهم وأماكن إقامتهم إلى مقار لجان الثانوية العامة بملوي والمنيا وديرمواس، للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة.

وقال حمادة النقيب رئيس فرعية المعلمين بملوي إن خطوط الأتوبيسات مخصصة لنقل المعلمين المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة على امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة محمد عبدالله الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية، على أن الغرفة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أحوال المعلمين خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

وأشار الأمين العام إلى أن هناك توجيهات من خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية بالتواصل المستمر مع لجان الثانوية العامة من خلال غرف العمليات الفرعية لديهم ورفع تقارير يومية لغرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة عن أية مشكلة تواجه المعلمين المشاركين في الامتحانات، وحلها فوراً.​