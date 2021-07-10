زحام أولياء الأمور.. 26 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

تصوير- حازم جودة:

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في الإسكندرية، صباح اليوم السبت، للعام الدراسي 2020/ 2021، والتي من المقرر أن تستمر حتى 2 أغسطس المقبل.

ويؤدي 26 ألف و99 طالبًا للشعبة العلمية الامتحانات أمام 113 لجنة موزعة على الإدارات الثمانية بالإسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

ورصدت عدسة "الخليج 365" زحام أولياء الأمور أمام مقار الامتحانات، دون الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جرى تجهيز 16 استراحة مزودة بكافة المستلزمات للمراقبين ورؤساء اللجان.

وأضاف سعد، أنه جرى التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات، ووضع ممرات مغطاة أمام مقار اللجان.

وأشار إلى تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا، وتوفير الكمامات والكحول بكافة اللجان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية وبوابات التعقيم و 3 أجهزة للكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة.