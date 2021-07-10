إيران تحقق في أسباب انفجار ليلا داخل متنزه بطهران

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران-(ا ف ب):

فتحت السلطات الإيرانية تحقيقا في أسباب انفجار وقع بعيد منتصف ليل الجمعة السبت في متنزه بشمال طهران، ولم يتسبب بأضرار أو إصابات، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وقال نائب محافظ طهران حميد رضا كودرزي إن الانفجار وقع قرابة الساعة 00,52 (20,22 ت غ الجمعة) في متنزه ملّت الواقع في شمال طهران.

وأضاف في تصريحات أوردها الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي "سبب الانفجار هو قيد التحقيق. لم يتسبب بأي أضرار مالية أو خسارة في الأرواح".

وردا على سؤال عما اذا كان الانفجار "اعتداء إرهابيا"، قال كودرزي إن نتائج التحقيق ستعلن "بعد التأكد منها".

وأوردت القناة الرسمية في تقرير متلفز أن الانفجار نتج عن "قنبلة صوتية"، مشيرة على لسان أحد مراسليها من مكان الحادث، الى أنه "وقع في منطقة لا تضم أي مبنى أو منشأة".

كما أكدت دائرة الإطفاء في العاصمة، إرسال عدد من شاحناتها الى الموقع بعد ورود تقارير عن وقوع انفجار، مشيرة الى أن عناصرها لم يرصدوا حصول أي حريق أو أضرار في المكان.

ويعد "ملّت" من أبرز متنزهات طهران. وهو يقع في شمال العاصمة على مقربة من مقر وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية ("إيريب") المشرفة على عمل قنوات الإذاعة والتلفزيون.