أوامر إخلاء لأكثر من 120 ألفاً بعد أمطار غزيرة في اليابان

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن السلطات أرسلت طلبات إخلاء لأكثر من 120 ألف ساكن في بعض المقاطعات الجنوبية بسبب هطول أمطار غزيرة اليوم السبت وذلك بعد أيام فقط من الانهيارات الأرضية التي شهدتها مدينة أتامي الساحلية جنوب غربي طوكيو.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تنبيهاتها بشأن أعلى معدلات هطول الأمطار في ثلاث مقاطعات في جزيرة كيوشو مما دفع بعض الحكومات المحلية إلى إصدار أوامر للسكان بالإخلاء.

وقبل أسبوع هطلت أمطار غزيرة على منتجع أتامي وتسببت في انهيارات أرضية أدت إلى سقوط ما لا يقل عن تسعة قتلى وفقد 20.