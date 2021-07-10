تفاصيل جديدة عن انفجار متنزه “ملت” شمال طهران

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 24 ثانية

آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 11:14 صباحًا

دوى مساء أمس انفجار ضخم في متنزه “ملت” بشمال طهران. وفي هذا المجال، كشف المتحدث باسم منظمة إطفاء الحرائق في أمانة العاصمة الإيرانية طهران، جلال ملكي، آخر تفاصيل وتطورات الانفجار في متنزه “ملت” بشمال طهران.

وتوضيحاً لملابسات هذا الحادث، قال جلال ملكي في تصريح لوكالة “فارس”: توجهت عدة فرق من منظمة إطفاء الحرائق إلى موقع الحدث إثر تلقي اتصالات عديدة من المواطنين تتحدث عن سماع دوي انفجار في منطقة متنزه ملت”.

وتابع: “لقد أعلن أفراد أحد الفرق المتجهة إلى متنزه ملت بأنهم شاهدوا تصاعد غبار من الموقع، بالطبع لم يحصل انهيار لأي مبنى ولا توجد كذلك أي اثار لانقاض ولا دخان ولا حريق في هذه المنطقة”، لافتا إلى أن “فرقهم واصلت حتى الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم السبت، عمليات التحقيق ولم تعثر على أي آثار لاشتعال نيران، أو حريق، أو دمار، أو أنقاض”.

وأضاف: “الأمر الذي يتعلق بنا هو قضية الأنقاض والحريق، وأما القضايا الأخرى فهي من تخصص قوات الشرطة وباقي الجهات المسؤولة التي تواصل تحقيقاتها بهذا الشأن”.