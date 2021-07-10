زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إندونيسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ضرب زلزل بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر ساحل جزيرة سولاويزي الإندونيسية، حسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم السبت.

ووفقًا للهيئة، فإنّ الزلزال القوي وقع على بعد 258 كيلومترًا شمال شرقي مدينة مانادو في شمال سولاويزي.

ونفت صدور أيّ تحذير من حدوث موجات مد عاتية ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

يُشار إلى أن إندونيسيا تشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا بسبب موقعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

يُذكر أنّه في عام 2018، أدت هزة بلغت قوتها 7.5 درجة على مقياس ريختر في بالو (جزيرة سولايسي) إلى مقتل أو فقدان 4300 شخص.

وكانت هذه واحدة من الكوارث الطبيعية التي سقط فيها أكبر عدد من الضحايا في تاريخ إندونيسيا.