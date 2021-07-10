الجيش الإسرائيلي يكشف عن حدث أمني على الحدود اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 9:44 صباحًا

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن حدث أمني وقع الليلة الماضية على الحدود اللبنانية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، “في وقت لاحق من الحادث الذي وقع الليلة الماضية على الحدود اللبنانية، تم تحديد حركة مشبوهة، وإطلاق قنابل خفيفة في المنطقة”.

وأضاف أنه تم إحباط عملية تهريب بمساعدة الشرطة الإسرائيلية.

وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان، وكذلك منطقة الجولان السوري المحتل، حالة توتر أمني بين فترة وأخرى.

وكان الجيش الإسرائيلي، اتهم الأسبوع الماضي، مسؤولا في حزب الله اللبناني بتهريب سلاح ومخدرات عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، ظهر اليوم الأحد، زعم من خلالها أن مسؤولا في حزب الله شغل منصب مستشار أمني سابق للأمين العام للحزب، حسن نصرالله، متورط في عمليات تهريب سلاح ومخدرات عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

وكشف أفيخاي أدرعي عن هذا المسؤول، أنه خليل حرب، ومتورط رئيس في عملية التهريب”، وهي العملية التي أحبطها الجيش الإسرائيلي، مطلع الشهر الماضي، مؤكدا أنه تم ضبط 15 مسدسا و36 كيلوغراما من الحشيش، فضلا عن عشرات مخازن رصاص تقدر قيمتها بنحو مليوني شيكل إسرائيلي.