الأمم المتحدة تدرس إرسال قوات دولية لـ”هايتي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قالت منظمة الأمم المتحدة، إنها تلقت طلب من جمهورية هايتي حول إرسال قوات أممية لضمان أمنها، وقالت المنظمة إنها تدرس هذا الطلب، مشيرة إلى أن إرسال قوات مسألة يقررها مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر في مكتب الأمين للأمم المتحدة، قوله إن “بعثتنا السياسية الخاصة في هايتي (BINUH)، تلقت رسالة وهي الآن قيد الدراسة”.

وأوضح المصدر أن “مسألة إرسال القوات تحت أي ظرف من الظروف يقررها مجلس الأمن”.

وتوجهت السلطات الهايتية في وقت سابق، بطلب للأمم المتحدة لإرسال قوات للمساعدة في ضمان أمن البلاد، وخاصة البنية التحتية الرئيسية، بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

وكشفت وسائل إعلام في هايتي تفاصيل جديدة عن نتائج التحقيقات الأولية التي أجريت في موقع اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس الذي قتل في مقر إقامته الشخصي فجر أمس الأربعاء.

وأفاد موقع Juno7 نقلا عن الاستنتاجات الأولية لنائب قاضي الصلح، بيتيون فيل كارل هنري ديستان، الذي أجرى تحقيقات قضائية في موقع الحادث، بأن عملية الاغتيال نفذت من قبل خمسة مسلحين.

وأشار الموقع إلى الرئيس المغتال أصيب بـ12 طلقة نارية من عيار 9 و5.56 ملم، مقرا بأن جثته كانت في “حالة مؤسفة”، بما يشمل إصابات بالرصاص في الأذن اليسرى والجبهة والبطن واليد اليمنى والقدم اليسرى التي كسرت أيضا، بالإضافة إلى فقد مويس جراء العملية إحدى عينيه.

ولفت الموقع إلى عدم تعرض أي من حراس الرئيس المغتال لإصابات خلال العملية، مضيفة أن ابنة موسي، جومارلي، نجت من العملية وقدمت معلومات عنها.