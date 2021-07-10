فنان عراقي شاب ينفصل عن زوجته ويستعد للزواج ثانية

بغداد - ياسين صفوان - أكد الفنان العراقي محمد السالم الأنباء التي راجت بشأن انفصاله عن زوجته وأمّ نجله الوحيد، مشدداً على أنَّهما منفصلين كلياً، ولكنَّ الأمر لم يصل بعدُ للانفصال الرسمي، لافتاً إلى أنَّه يستعد للزواج قريباً.

وعلّق السالم على الخلاف الدائر بين زميلتيه الفنانتين رحمة رياض وشذى حسون، حول لقب "نجمة العراق الأولى"، مشدداً على أنَّه لا يوجد مثل هذا اللقب، وأنَّ الأمر كله يعتمد على الأغاني التي يطرحها الفنان، ومدى نجاحها، وهي التي تجعل الفنان "نمبر وان".

وقال محمد السالم، في مقابلة تلفزيونية تابعتها الخليج 365 إنَّ الناس تتعاطف أكثر مع رحمة رياض؛ لأنَّها تُغني "عراقي"، بينما شذى حسون مهتمة أكثر بالغناء باللهجات العربية المختلفة.

وكشف المغني العراقي الشهير عن أنَّه من مواليد 1988 واحتفل مؤخراً لأول مرة في حياته بعيد ميلاده الـ33؛ لأنَّه لم يكن يُقيم أيّ احتفالات بعيد ميلاده من قبلُ.

وشدد السالم على أنَّه لا يقوم بالترويج لأغانيه على "يوتيوب" وأنّ ملايين المشاهدات التي يُحققها "مشاهدات حقيقية"، لافتاً إلى أنَّ آخر أغانيه حققت 35 مليون مشاهدة في أسبوعين فقط، وهذا يرجع لقدرته على التنويع بالأغاني، وعدم الالتزام بخط أو "ستايل" محدد.

وأوضح أنَّه حضر حفل زفاف شقيقه في بغداد، رغم عدم قدرته على السفر إلى هناك، بسبب تلقيه تهديدات من شركة الإنتاج التي كان يتعامل معها، حيث ساعده بعض المسؤولين لحمايته طوال العرس، وحتى مغادرته العراق.

ونفى وجود مشكلات بينه وبين مدير شركة الإنتاج؛ لأنَّه يعتبره "صاحب فضل عليه"، ولكنَّ هناك شخصاً آخر يُؤثر عليه، وتسبب في إشعال الخلافات بينهما.