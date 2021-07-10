المملكة السعودية: عيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_السعودية نيوز

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن الوقوف بعرفة سيكون يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري، وأول أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 20 يوليو.



ونقلت المحكمة عن دائرة الأهلة "عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، ويوم غدٍ السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غدٍ الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة"، وفقا لوكالة واس.

وكانت المحكمة في السعودية دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.