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بايدن يختار غارسيتي سفيراً لدى نيودلهي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_ نيوز

سمّى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة رئيس بلدية لوس انجلوس اريك غارسيتي الذي يسطع نجمه داخل الحزب الديمقراطي، سفيراً أمريكياً في الهند التي توثّق واشنطن علاقاتها معها بصورة متزايدة.

 

ورأس غارسيتي بلدية ثاني أكبر مدينة أمريكية منذ عام 2013، ولكن اختياره سفيراً ما زال في حاجة إلى مصادقة الكونغرس.

 

وقال غارسيتي (50 عاما) في بيان إنه "كرّس حياته للخدمة".

 

وإذا ما تم تثبيته في المنصب سيتوجه غارسيتي إلى نيودلهي في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى توثيق علاقتها مع الهند في مواجهة الصين.

 

وكان بايدن سعى إلى تجديد ما يسمّى بالتحالف "الرباعي" (كواد) بين الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، وهي أربع ديمقراطيات تشهد علاقاتها مع الصين تراجعا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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