قتلة رئيس هايتي في قبضة الشرطة

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

قالت السلطات في هايتي إن وحدة الكوماندوز المدججة بالسلاح التي اغتالت رئيس البلاد جوفينيل مويز تضم 26 من كولومبيا وأمريكيين اثنينمن أصل هايتي.



وقُتل مويز البالغ من العمر 53 عاما رميا بالرصاص في منزله في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي على يد من وصفهم المسؤولون بأنهم مجموعة من القتلة الأجانب المدربين.

وتعقبت السلطات القتلة المشتبه بهم إلى منزل قرب موقع الجريمة في ضاحية بشمالي العاصمة بورت أو برنس.

ودارت معركة بالأسلحة النارية واستمرت حتى الليل، واعتقلت السلطات عددا من المشتبه بهم.

وعرض قائد الشرطة تشارلز ليون 17 رجلا في مؤتمر صحفي، وعددا من جوازات السفر الكولومبية والبنادق والأسلحة البيضاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي.

وقال تشارلز "جاء أجانب إلى بلدنا لقتل الرئيس"، وأضاف "كانوا ... 26 كولومبيا، تم التعرف عليهم من خلال جوازات سفرهم... وأمريكيين اثنين من أصل هايتي".

وأضاف أنه تم القبض على 15 كولومبيا والأمريكيين، بينما قُتل ثلاثة مهاجمين ولا يزال ثمانية هاربين.

وقال وزير الدفاع الكولومبي دييجو مولانو في بيان إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الكولومبيين المتورطين في الهجوم، أفراد متقاعدون من الجيش، وأضاف أن بلاده ستتعاون في التحقيق.