مجلس الشيوخ في هايتي يختار رئيسه لقيادة البلاد

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

أفادت وسائل الإعلام المحلية في هايتي، فجر السبت، بأن مجلس الشيوخ أعلن رئيس المجلس جوزيف لامبر رئيسًا مؤقتًا للبلاد في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.



ومن المقرر أن يؤدي لامبر اليمين الدستورية أمام البرلمان، بعد تصويت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ لصالح اختياره رئيسا مؤقتا.

وتغرق هذه الخطوة هايتي بشكل أعمق في أزمة سياسية لأن دستورها لا ينص بشكل واضح على من يجب أن يتولى السلطة في مثل هذه المواقف وفي ظل الخلاف بين الفصائل السياسية المتناحرة.

وقبل تعيين لامبر كان رئيس الوزراء كلود جوزيف يؤدي مهام رئيس الدولة في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في هجوم مسلحين على مقره الأربعاء الماضي.

وحسب دستور هايتي، يتعين على البرلمان انتخاب رئيس مؤقت للدولة في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه في موعد لا يتعدى 60 يوما من توقف الرئيس عن أداء المهام لسبب ما.

وقبل انتخاب الرئيس المؤقت من قبل البرلمان، يؤدي رئيس الحكومة مهام رئيس الدولة.

ويتنافس رجلان على قيادة هايتي خلال هذه الفترة المضطربة وفراغ السلطة، وهما كلود جوزيف، رئيس الوزراء وأريل هنري، الذي عينه مويس قبل وفاته ليكون رئيس الوزراء المقبل.

وبينما كان من المفترض أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية قيادة البلاد إذا أصبح منصب الرئيس شاغرا، أصبح هذا من غير الممكن نظرا لوفاة رينيه سيلفستر إثر إصابته بكوفيد-19 يوم 23 يونيو/حزيران.