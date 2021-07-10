حكومة هايتي تطلب من الولايات المتحدة إرسال قوات عسكرية للمساعدة في حماية البلاد

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

طلبت حكومة هايتي، الجمعة، من الولايات المتحدة إرسال قوات عسكرية للمساعدة في حماية البلاد.



وكانت الشرطة في هايتي أعلنت، أن "الكوماندوز المسلح المسؤول عن اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويز، يتكون من 26 كولومبيا وأمريكيين اثنين".

وقال ليون شارل المدير العام لشرطة هايتي، خلال مؤتمر صحفي: "يتعلق الأمر بكوماندوز من 28 مهاجمًا بينهم 26 كولومبيًا نفذوا العملية لاغتيال الرئيس".

وأشار إلى أنّه تمّ اعتقال الأمريكيَين الاثنين بالإضافة إلى 15 كولومبيًا، بينما قُتِل 3 كولومبيّين ولا يزال ثمانية آخرون فارين.

ولا تزال السلطات في هايتي تشن حملة أمنية موسعة لملاحقة المتورطين ومنفذي إطلاق الرصاص على الرئيس الراحل جوفينيل مويز.

من جانب آخر، قال وزير الدفاع الكولومبي، إن نتائج التحقيقات الأولية في حادث الاغتيال تكشف تورط عسكريين كولومبيين متقاعدين.

وعلى وقع الحادث، قالت تايوان، إن شرطة هايتي ألقت القبض على 11 شخصا داخل مجمع سفارتها يشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس البلاد.

وقالت السفارة التايوانيّة إنّ "الشرطة شنّت عملية نحو الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي وتمكّنت من اعتقال 11 مشتبهاً بهم"، موضحة أنّها وافقت "بلا تردّد" على طلب شرطة هايتي للدخول إلى مجمع السفارة.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس، أعلنت سلطات هايتي مقتل 4 مرتزقة واعتقال اثنين آخرين متورطين في الجريمة نفسها.

كان سفير هايتي لدى الولايات المتحدة الأمريكية بوكيت إدموند أكد أن من اغتالوا "مويز" الأربعاء، مرتزقة "محترفون" تنكروا في زي عناصر أمريكية ومن المحتمل أنهم غادروا البلاد.