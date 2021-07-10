شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الأمريكية تحذر الولايات الغربية من ارتفاع كبير بدرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد المناطق الغربية بالولايات المتحدة لمزيد من ارتفاع درجات الحرارة في مطلع الأسبوع، بعد أن أدى أكثر شهر يونيو /حزيران، حرارة على الإطلاق في الولايات المتحدة إلى وفاة العشرات وإلى الضغط على شبكات الكهرباء.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في معظم أنحاء الولايات الغربية حتى مساء الاثنين، وتوقعت وصول درجات حرارة إلى 54 درجة مئوية في ديث فالي بولاية كاليفورنيا.

ومن المتوقع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة ولايات، فيما قالت هيئة الطب الشرعي بولاية أوريجون، إن موجة الحر المستمرة، التي تتزامن مع جفاف قياسي، أودت بالفعل بحياة ما لا يقل عن 116 شخصا في الولاية وحدها.