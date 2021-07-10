وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

09 يوليو , 2021

نعت الرئاسة المصرية اليوم الجمعة السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، التي توفيت عن عمر يناهز 88 عاماً، بعد اعتلال حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي "تنعي رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدرا قرارا بمنحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على أحد محاور القاهرة.