المئات يتظاهرون جنوب العراق احتجاجا على شحّ الكهرباء

تظاهر مئات العراقيين في محافظات جنوب البلاد الجمعة احتجاجا على شحّ أصاب التيار الكهربائي في وقت تسجّل البلاد درجات حرارة تفوق الخمسين درجة مئوية، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس.

وفي كربلاء حيث احتشدت التظاهرة الأبرز، احتج مئات على انقطاع التيار الكهربائي عن أحيائهم، أمام محطة انتاج كبيرة في قضاء الهندية.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة صيفا في العراق، فإنّها فاقت في الآونة الأخيرة الخمسين درجة وسط شح التيار الكهربائي وعجز السكان عن استخدام آلات التبريد والثلاجات، وقد تعرضت مدن متفرقة عراقية لانقطاع تام للتيار الكهربائي لنحو يوم كامل في بداية تموز/يوليو.

هذا وتظاهر عشرات في ثلاث مدن بمحافظة ميسان (جنوب) للمطالبة بتوفير التيار الكهربائي، فيما رأى المحافظ محمد المياحي أنّ ثمة :دوافع سياسية (تقف) خلف المتظاهرين، وانطلقت مظاهرة في تظاهرة في مدينة الكوت، كبرى مدن محافظة واسط جنوب بغداد، حيث يقول سكان إنّهم يحصلون على التيار الكهربائي لست ساعات فقط في اليوم.

ويبرز من بين أسباب الشحّ الذي يعاني منه العراقيون، تقادم البنى التحتية وتفشي الفساد وتعرض شبكات نقل الطاقة لهجمات متكررة لم تعالج آثارها، وذلك في ظلّ توقف خط الإمداد مع ايران منذ نهاية حزران/يونيو.

وتقول السلطات إنّها تواجه صعوبات في جباية عائدات فواتير التيار الكهربائي، إضافة إلى ارتفاع حالات التزوّد به بأساليب غير مشروعة.