كورونا.. 4 ملايين و400 الف وفاة منذ بدايات الجائحة حول العالم

09 يوليو , 2021



في آخر الإحصاءات، تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في العالم الأربعة ملايين وفاة حيث استعاد المسار الوبائي نشاطه نتيجة لانتشار متحور دلتا خصوصا في آسيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن “حصيلة ضحايا كوفيد 19 تجاوزت عتبة أليمة تتمثل في أربعة ملايين وفاة” محذرا من أن “العالم بلغ مرحلة خطيرة بسبب المتحورات الجديدة ورفع بعض الدول القيود الصحية”.

وحسب تعداد أجرته الوكالة استنادا إلى مصادر رسمية، فقد تسبب كورونا بوفاة اربعة ملايين و400 ألف و669 شخصا حول العالم منذ ظهور الفيروس نهاية كانون الأول عام 2019.