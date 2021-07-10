الشرطة تكشف الكوماندوس المسلّح المسؤول عن اغتيال رئيس هايتي

أعلنت الشرطة أنّ الكوماندوس المسلّح المسؤول عن اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز الذي قُتِل الأربعاء، يتكوّن من 26 كولومبيّاً وأميركيَين اثنين يتحدّران من هايتي.

وقال ليون شارل، المدير العام لشرطة هايتي، خلال مؤتمر صحافي، إنّ "الأمر يتعلّق بكوماندوس من 28 مهاجماً بينهم 26 كولومبياً نفّذوا العمليّة لاغتيال الرئيس".

وأشار إلى أنّه تمّ اعتقال الأمركيَين الاثنين بالإضافة إلى 15 كولومبيّاً، بينما قُتِل ثلاثة كولومبيّين ولا يزال ثمانية آخرون فارّين.

وعُثر على "الأسلحة والمواد التي استخدمها المهاجمون".

ولم تؤكّد وزارة الخارجيّة الأميركيّة اعتقال مواطنَين أميركيَين، لكنّها قالت إنّها وافقت على مساعدة شرطة هايتي في التحقيق.

وتتسارع عمليّة تعقّب فريق الاغتيال الذي أردى مويز بالرصاص في مقرّ إقامته في العاصمة بور او برنس.

هذا وأعلنت تايوان أنّ 11 من المشتبه بهم الموقوفين في إطار التحقيق المتعلّق باغتيال رئيس هايتي قد اعتقلتهم الشرطة الهايتيّة داخل مجمع السفارة التايوانية في العاصمة بور او برنس حيث كانوا مختبئين.

وقالت السفارة التايوانيّة إنّ "الشرطة شنّت عملية الخميس وتمكّنت من اعتقال 11 مشتبهاً بهم"، موضحة أنّها وافقت "بلا تردّد" على طلب شرطة هايتي للدخول إلى مجمع السفارة.