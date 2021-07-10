انت الان تتابع خبر التربية تحسم الجدل بشأن امتحانات الثالث المتوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته الخليج 365، انه "تم توجيه وتعميم جدول احصائي خاص بتقييم النتائج النهائية للمراحل غير المنتهية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية للعام الدراسي 2020 ــ 2021 الدور الاول، من اجل استخلاص المؤشرات الخاصة بكل مرحلة وتحليلها بما يفيد في النهوض بالعملية التربوية باتجاه يحقق الاهداف المنشودة".واضاف انه "تم منح المدارس والمديريات العامة ببغداد والمحافظات مدة 15 يوما لاكمال التقييم الاحصائي للنتائج، وستتم مناقشة ودراسة مستخلص هذه النتائج وتقييمها من قبل المختصين بالوزارة بالشكل الذي يتلاءم مع اثار جائحة كورونا في قطاع التربية في البلاد".

من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، أن "تكون هناك اي نية لتأجيل او الغاء الامتحانات النهائية الخاصة بمرحلة الثالث المتوسط"، مؤكدا أنَّ "كل ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو شائعات لعرقلة سير العملية التربوية والامتحانات".



واشار إلى انه "يتم تحديد المواعيد الدقيقة للامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات في المديرية العامة للتقويم والامتحانات، وان الوزارة ماضية في تهيئة الاستعدادات الخاصة لانجاح سيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير بيئة ملائمة للطلبة".

وكان عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي قد اكد، في بيان: إنَّ "انتشار السلالة الثالثة لجائحة كورونا، بات يهدد حياة طلبة الجامعات"، لافتا إلى أنَّ "متطلبات الوقاية وعدم تلقي العديد من الطلبة للقاح مع ارتفاع درجات الحرارة إلى اكثر من 50 درجة مئوية كلها ظروف غير ملائمة لاجراء الامتحانات الحضورية".

وتابع ان "مفوضية حقوق الانسان تحمل وزارة التعليم العالي المسؤولية الانسانية والقانونية في حال تعرضت حياة الطلبة للخطر".

