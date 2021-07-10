انت الان تتابع خبر التربية تحسم الجدل بشأن امتحانات الثالث المتوسط والان مع التفاصيل
واضاف انه "تم منح المدارس والمديريات العامة ببغداد والمحافظات مدة 15 يوما لاكمال التقييم الاحصائي للنتائج، وستتم مناقشة ودراسة مستخلص هذه النتائج وتقييمها من قبل المختصين بالوزارة بالشكل الذي يتلاءم مع اثار جائحة كورونا في قطاع التربية في البلاد".
من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، أن "تكون هناك اي نية لتأجيل او الغاء الامتحانات النهائية الخاصة بمرحلة الثالث المتوسط"، مؤكدا أنَّ "كل ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو شائعات لعرقلة سير العملية التربوية والامتحانات".
وكان عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي قد اكد، في بيان: إنَّ "انتشار السلالة الثالثة لجائحة كورونا، بات يهدد حياة طلبة الجامعات"، لافتا إلى أنَّ "متطلبات الوقاية وعدم تلقي العديد من الطلبة للقاح مع ارتفاع درجات الحرارة إلى اكثر من 50 درجة مئوية كلها ظروف غير ملائمة لاجراء الامتحانات الحضورية".
وتابع ان "مفوضية حقوق الانسان تحمل وزارة التعليم العالي المسؤولية الانسانية والقانونية في حال تعرضت حياة الطلبة للخطر".