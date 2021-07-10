كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، السبت، إن كوريا الجنوبية سجلت 1378 إصابة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتعد الحصيلة هي الأعلى على الإطلاق من الإصابات اليومية الجديدة.

وقالت كوريا الجنوبية إنه اعتبارا من يوم الإثنين سيتم تشديد القيود المفروضة بشأن فيروس كورونا إلى أقصى مستوى ممكن في العاصمة سؤول والمناطق المجاورة لأول مرة حيث أدت سلسلة من الإصابة القياسية الجديدة بكوفيد-19 إلى تأجيج المخاوف من انتشار الفيروس.