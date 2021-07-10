الثانوية العامة.. التعليم تحذر الطلاب من الغش: " سيحرم من الامتحانات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة من محاولات الغش في الامتحانات.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم تغليظ عقوبة الغش على الطلاب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون الجديد لمكافحة الغش في الإمتحان.

ويتضمن قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، تغليظ العقوبات على محاولة الغش في الامتحان، والتي جاءت كالتالي :

يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

يعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.

يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الاجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.