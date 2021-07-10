كوريا الجنوبية: الإصابات بفيروس كورونا تصل إلى أعلى مستوى لها

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية اليوم السبت أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا (كوفيد-19) لليوم الثالث على التوالي، مع اتجاه السلطات لفرض أشد القيود صرامة في منطقة سول الكبرى الأسبوع الجاري.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه تم تسجيل 1373 إصابة في اليوم السابق، من بينها 1320 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 166722 إصابة.

وهذه هي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها كوريا الجنوبية منذ تسجيل أول حالة إصابة في 20 يناير من العام الماضي.

يذكر أن هذه أول مرة تسجل فيه كوريا الجنوبية أكثر من 1200 إصابة لأربعة أيام متتالية، حيث تواجه البلاد الموجة الرابعة من تفشي الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية حالتي وفاة جديدتين بكوفيد-19، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2038 حالة.

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