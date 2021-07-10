21 يوليو.. عرض فيلم "عودة الابن الضال" بالساقية احتفالا بذكرى يوسف شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يعرض الفيلم الروائي الطويل "عودة الابن الضال" بساقية عبد المنعم الصاوي، 21 يوليو الجاري، ضمن برنامج سينما الساقية الشهري؛ احتفالا بذكرى المخرج الكبير يوسف شاهين، أحد أهم مخرجي السينما المصرية والعربية.

"عودة الابن الضال" من أهم وأجرئ الأفلام التي قدمها المخرج يوسف شاهين خلال مسيرته الفنية، حيث استعرض ملامح جيل ما بعد النكسة، الفيلم تم إنتاجه عام 1976، وهو يعد ملحمة غنائية تدور أحداثه في مدة حوالي 125 دقيقة حول أب وأم لديهما عدة أبناء، أكبرهم "طلبة" لم يستكمل دراسته، وقد صار طاغية على أبناء قريته وتسانده أمه المعروفة بقوة شخصيتها.

ويضع أهل البلدة أمالهم على عودة الابن الغائب منذ إثنى عشر عاما كي ينقذهم من بطش أخيه، لكنه يعود مغلوبا على أمره، ويعمل تحت إمارة أخيه في المعصرة، لكنهما يصطدمان في النهاية عندما يجدان نفسيهما كلا في مواجهة الآخر.

الفيلم تأليف وإخراج يوسف شاهين، بطولة مجموعة كبيرة من عمالقة السينما المصرية وقتها الراحلة هدى سلطان، والراحل شكري سرحان، والراحل محمود المليجي، والفنانة القديرة سهير المرشدي، وهشام سليم، وماجدة الرومي، ورجاء حسين، وأحمد محرز.

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