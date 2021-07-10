"كورونا" في 24 ساعة| 17 حالة وفاة في مصر.. ومتحور دلتا لم يصلنا حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 127حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 17حالة جديدة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الوضع الوبائي لكورونا في مصر آمن مع انخفاض الإصابات.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

17 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

وزيرة الصحة: تجهيز 31 طنًا من الأدوية للأشقاء في تونس لمجابهة كورونا

وزيرة الصحة: الوضع الوبائي في مصر آمن ومتحور دلتا لم يصلنا حتى الآن

وزيرة الصحة: مليوني جرعة لقاح فايزر تصل خلال أيام

السعودية توافق على استخدام لقاح "موديرنا" الأمريكي ضد كورونا

كوبا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

إسرائيل تفرض عزلا لأي شخص يدخل إليها اعتبارا من 16 يوليو

وكالة الأدوية الأوروبية:لا حاجة لجرعة تعزيزية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

مسئول طبي لبناني: إصابات كورونا تواصل الارتفاع مدفوعة بانتشار متحور دلتا

إعطاء 36ر3 مليار جرعة من لقاح كورونا عالميا

تونس تشهد 189 حالة وفاة بسبب كورونا في أعلى حصيلة يومية

تحالف "فايزر وبيونتيك" يسعى لإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: ليست هناك حاجة لمنح جرعة ثالثة من لقاح فايزر

كوريا الجنوبية تفرض قواعد جديدة تجنبا لحدوث موجة رابعة من كورونا

أكثر قابلية للانتشار.. إليك ما نعرفه عن متغير إبسيلون لفيروس كورونا

ألمانيا تعلن إسبانيا كلها منطقة معرضة لخطر الإصابة بكورونا

بسبب كورونا.. ليبيا تغلق حدودها مع تونس

هل يمكن لجهازك المناعي أن يحميك من سلالات فيروس كورونا؟

فايزر تعلن عن جرعة ثالثة إضافية من لقاحها لمواجهة السلالات المتحورة