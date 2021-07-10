هايتي ترشح رئيساً مؤقتاً بعد اغتيال رئيسها

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن مجلس الشيوخ في هايتي، الذي يضم حاليا ثلث أعضائه المعتادين البالغ عددهم 30، رشح يوم الجمعة رئيسه جوزيف لامبرت رئيسا مؤقتا للبلاد بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

وتغرق هذه الخطوة هايتي بشكل أعمق في أزمة سياسية لأن دستورها لا ينص بشكل واضح على من يجب أن يتولى السلطة في مثل هذه المواقف وفي ظل الخلاف بين الفصائل السياسية المتناحرة.

وتولى رئيس الوزراء المؤقت بالوكالة كلود جوزيف مقاليد السلطة حتى الآن. وقال وزير الانتخابات ماتياس بيير إنه سيحتفظ بهذا الدور حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 26 سبتمبر.