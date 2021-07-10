زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة سولاويسي الإندونيسية

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع زلزال قوته 6,1 درجات السبت قبالة الساحل الشرقي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية، حسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي، أو يُبَلّغ عن وقوع اضرار.

وضرب الزلزال القوي على بُعد 258 كيلومترا شمال شرقي مدينة مانادو الواقعة شمال الجزيرة، وعلى عمق 68 كيلومترا.

وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

وفي 26 ديسمبر 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 9,1 درجات قبالة سواحل سومطرة وأسفر عن تسونامي حصد أرواح 220 ألف شخص في المنطقة برمتها بينهم نحو 170 ألفا في إندونيسيا.

وكانت تلك أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ الحديث وأدت إلى ارتفاع قاع المحيط في بعض الأماكن ما يصل إلى 15 مترا.