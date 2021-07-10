استطلاع للرأي يكشف تراجع شعبية أردوغان وحزبه

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

كشف استطلاع للرأي أن الناخبين في تركيا يفضلون تحالف الأمة المعارض على التحالف الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان وذلك قبل انتخابات عام 2023.



وفقًا لمسح حديث أجرته وكالة الاستطلاعات الخاصة ميتروبول التي أوردتها بوابة الأخبار دوفار، قال 44.1 % من المستطلعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا إنهم يشعرون بأنهم أقرب إلى تحالف الأمة منهم إلى التحالف الحاكم.

وفي المقابل، كان تحالف الشعب الذي يتألف من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المتطرف قد وصل إلى 36.2 % ضمن هذه الفئة العمرية.

وحذر مؤسس ومدير متروبول أوزير سنكار من أن هذه النتائج، على الرغم من أهميتها بالنسبة لمعارضي أردوغان، لا تعني أن دعم تحالف الأمة بين الناخبين الشباب يجب المبالغة فيه.

وقال سنكار إن "الفرق بين الاثنين أقل بكثير مما يتوقعه معظم الناس. يبدو أن الجيل الجديد ليس مغرمًا جدًا بالقادة الحاليين".

ويتكون تحالف الأمة من حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الرئيسي، والحزب الصالح من يمين الوسط، وحزب السعادة الإسلامي، والحزب الديمقراطي، ولا يعد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد جزءًا من هذه الكتلة المعارضة، لكنه أيضًا حقق نتائج جيدة مع الناخبين الأتراك الأصغر سنًا في الماضي.