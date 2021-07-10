 معارضة تركية تهاجم أردوغان.. وتكشف عن سياساته الفاشلة

حذّرت زعيمة الحزب الصالح المعارضة ميرال أكشينار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الاستمرار في سياسة الخصخصة، ووصفتها بأنها عبث بأصول الدولة والأمة، ويجب إيقافه ووضع حدّ له.

وفي خطاب لها قالت أكشينار إنها لحقيقة أن لدينا مشاكل خطيرة في جميع مجالات الحياة. لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن الحالة المزاجية للسيد أردوغان قد أضيفت إلى هذه المشاكل. شخص ينفي مساء ما يقوله في الصباح.. مما يجعل أمتنا ضحية ويحرج بلدنا في المجتمع الدولي. وأخيرًا، شهدنا انعكاسًا جديدًا لهذا المزاج في قضية اللقاح. السيد أردوغان، الذي اعتاد تسويق جميع أفعاله تحت قناع "العالم يغار منا"، هذه المرة اتضح أنه ينظر في عيون أمتنا الحبيبة؛ وقال "لقاحات كوفيد يتم دفع ثمنها في الدول الغربية".

أولاً، قمت بزيادة الكهرباء بنسبة 15 بالمئة ثم الغاز الطبيعي بنسبة 12 بالمئة. ارتفعت تكلفة الكهرباء لأسرة مكونة من 4 أفراد من 183 ليرة إلى 211 ليرة. ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي من 166 ليرة إلى 186 ليرة. بمعنى آخر، سيتعين على عائلة مكونة من 4 أفراد دفع 600 ليرة إضافية سنويًا إذا لم يتم إجراء زيادة جديدة لمدة عام واحد. وبحسب البيان الصادر عن مكتب التموين الحكومي، فإن تكلفة جرعة واحدة من لقاح بيونتيك إلى تركيا هي 12 دولارًا، أي 100 ليرة. بمعنى آخر، ستدفع عائلتنا المكونة من 4 أفراد ما مجموعه 600 ليرة مقابل اللقاح الثاني بقيمة 100 ليرة للفرد.

وتساءل أكشينار: هل يمكن أن يكون هناك مثل هذا العمل؟ هل حكومة دولة كهذه ممكنة؟ أثناء الوباء هل هناك رئيس آخر غيرك يرفع الكهرباء والغاز الطبيعي أي الحاجات الأساسية؟ انظر من حولك. انظر بالخجل. يا أسفاه.