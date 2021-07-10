قمع أردوغان.. عقوبات مالية وإيقاف لقنوات معارضة في تركيا

فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في تركيا، غرامات مالية وعقوبات إيقاف على قنوات “تالا 1، و”خلق تي في” المعارضتين.

واتهم المجلس الأعلى، قناة “خلق تي في” بالإشادة بالإرهاب وتشجعيه، بسبب مقطوعة موسيقية ألقاها عضو فريق “يوروم” العازف حلمي ياراجي، خلال أمسية على القناة بهدفدعم الموسيقيين العاطلين عن العمل خلال فترة تفشي وباء كورونا.

كما تم تغريم “تالا 1” بسبب تصريحات في برامج “البعد الخامس” و”بداية اليوم” و”أجندة تركيا” و”نشرة أخبار منتصف النهار”.

وأكد المجلس الأعلى أن القناة انتهكت أحكام القانون رقم 6112 وأهانت القيم الوطنية للمجتمع التركي وأهانت وشوهت سمعة المؤسسات والأفراد بما يتجاوز انتقادهم.

وتخضع وسائل الإعلام في تركيا لرقابة شديدة، ويتم التضييق عليها بأساليب مختلة.