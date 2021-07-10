سوريا تؤكد أن النظام التركي يدعم التنظيمات الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

هاجمت دمشق الوجود العسكري التركي في سوريا، موضحة أن تركيا لا تستحق أن تكون ضامنة لوقف إطلاق النار في الجمهورية، بجانب روسيا وإيران.



وقال نائب وزير الخارجية أيمن سوسان في مؤتمر صحفي عقب الجولة الـ16 من عملية أستانا في كازاخستان: "النظام التركي يدعم التنظيمات الإرهابية ولا يستحق أن يكون ضامناً لهذه العملية لأنه لا يفي بالتزاماته".

ووصف الدبلوماسي السوري أنقرة بـ"الإجرام" واتهمها بمخالفة القوانين الدولية وانتهاج "سياسات تدميرية" في الجمهورية العربية.

وندد أيضاً بأن "الاحتلال الأمريكي والتركي للأراضي السورية يقوض حل النزاع في سوريا، ما يزيد معاناة السوريين".

وطالب المجتمع الدولي بـ"بذل جهود من اجل انهاء الوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الأمريكي والتركي الذي يضر بالاستقرار والأمن والسلام في هذه المنطقة".

وأكد رئيس الوفد السوري أن العقوبات "أحادية الجانب وغير الانسانية" للولايات المتحدة "وكذلك نهب ثروات السوريين-النفط والقمح وموارد أخرى- بجانب "التبعات المأساوية" للحرب "تمثل جريمة ضد السوريين لذا تطالب سوريا بتعويض.

وتبنت روسيا وتركيا وإيران بياناً مشتركاً رفضت فيه "جميع العقوبات أحادية الجانب التي تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني وقوانين الأمم المتحدة".

كما أدانت "الاستحواذ غير القانوني وتحويل الأرباح" من مبيعات النفط الذي ينتمي إلى سوريا.