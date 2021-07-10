التعليم تجهيز 733 استراحة للمشاركين بامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لشئون المعلمين و نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، الانتهاء من تجهيز استراحات للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

و قال حجازي لمصراوي، أنه تم تجهيز 733 استراحة لاستضافة المشاركني في أعمال امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه تم تعقيمها و مراعاة الاجراءات الاحترازية.

وأضاف نائب رئيس الامتحان، أنه تم فرش الاستراحات وتزويدها بكافة وسائل المعيشة على أعلى مستوى، و توفير مطهرات بداخلها.

ولفت حجازي إلى أن مراقبي اللجان من الإداراة التعليمية إلى إدارة تعليمية، ورؤوساء اللجان من مديرية تعليمية إلى مديرية أخرى.

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