بالفيديو.. انفجار هائل يهزّ ليل طهران

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 04:09 صباحاً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 10 - يوليو - 2021 12:27 صباحًا

سُمع دوي انفجار كبير في الجزء الغربي من العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت متأخر من ليل الجمعة وفقا لوكالة “فارس” المحلية للأنباء.

وأكدت الوكالة عدم وجود أخبار رسمية بشأن الأمر حتى الأثناء.

وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما قيل أنه انفجار في غربي العاصمة طهران، تظهر فيران ألسنة النيران الضخمة من أحد المباني

كما ذكر التلفزيون الإيراني أن سيارات الإطفاء ذهبت إلى محل الانفجار.

وأفادت مصادر أن الانفجار وقع في مبنى حكومي كبير، غير بعيد عن مقر الإذاعة والتلفزيون.